Giacomo Papa sub commissario alla Sanità, Facciolla: nessun appoggio da parte del PD

“Non c’è alcun sostegno o appoggio alla eventuale nomina dell’avvocato Giacomo Papa a sub commissario alla Sanità da parte del Partito Democratico”.



Non lasciano spazio a dubbi le parole del segretario regionale Vittorino Facciolla che interviene in smentita a voci contrarie.



“Non sono i legami di parentela dell’ex braccio destro dell’ex ministro a fare di lui un uomo adatto al delicatissimo ruolo di sub commissario alla Sanità.E non provi il presidente e commissario alla Sanità Donato Toma a schivare ancora una volta le sue responsabilità individuando nella mancata nomina del sub commissario l’ennesima scusa per non firmare alcun atto e paralizzando di fatto la nostra Sanità.

Il suo ruolo gli permette infatti di prendere decisioni e firmare tutti gli atti necessari a garantire i servizi sanitari e la salute di noi molisani”.