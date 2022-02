Appello della Rete italiana Pace e Disarmo, Cgil, Cisl e Uil Molise alla manifestazione a Roma

CGIL CISL UIL a seguito dell’intensificarsi del conflitto armato nella regione del Donbass

e dell’acuirsi della crisi internazionale tra Russia, Nato e Unione Europea, condannano

l’aggressione militare Russa e richiedono uno stop immediato delle ostilità.

CGIL CISL UIL aderiscono all’appello della Rete italiana Pace e Disarmo e promuovono,

con altre organizzazioni, una manifestazione nazionale a Roma, a Piazza Santi Apostoli,

sabato 26 febbraio alle ore 11.

Nelle prossime ore e nei prossimi giorni saranno implementate anche le iniziative nazionali

e territoriali per ribadire il rifiuto della guerra, la richiesta di impegno del governo italiano e

dell’Europa per una de-escalation che tutte le parti in causa devono garantire, l’assunzione

della neutralità attiva per rilanciare l’azione diplomatica e la costruzione di sicurezza

condivisa all’interno dell’Europa e del mondo.

Le ragioni della pace sono sempre superiori a quelle della guerra che oltre a essere portatrice

di disperazione e morte è sempre nemica del lavoro e delle classi più deboli e indifese della

società.

In queste ore, con il precipitare della situazione in Ucraina, il pensiero del sindacato è

rivolto al popolo e ai lavoratori di quella nazione e alle tante famiglie che vivono nel terrore

di ulteriori attacchi armati che evocano scenari di un periodo buio del secolo scorso che mai

avremmo voluto vivere e raccontare. Al popolo ucraino va tutta la nostra solidarietà e il

primo obiettivo concreto deve essere la protezione umanitaria dei civili.

CGIL, CISL e UIL del Molise saranno presenti con una loro delegazione alla

manifestazione di sabato prossimo a Roma e nelle prossime ore esporranno simbolicamente,

presso le proprie sedi locali, le bandiere sindacali insieme a quella della pace per ribadire il

ripudio della guerra e per ricordare a tutti che la pace è un bene prezioso che purtroppo non

può essere dato per scontato ma va implementato quotidianamente con azioni di solidarietà,

giustizia e fratellanza che sono valori fondanti del Sindacato Confederale e dell’Europa dei

popoli.