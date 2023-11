Filiera Automotive/Di Lucente alla Conferenza annuale a Pamplona

“I regolamenti europei devono tenere conto dell’impatto esercitato sull’economia regionale dalle misure volte a mantenere e rafforzare la competitività dell’intera catena dell’industria automotive europea”. È uno dei punti chiave del paragrafo fatto inserire da tutte le regioni italiane presenti nell’Alleanza delle Regioni Europee dell’Automotive nel documento ufficiale firmato oggi a Pamplona in occasione del secondo incontro dell’Istituzione europea più importante del settore Automotive.

Non solo, è stato raccomandato inoltre di “tenere conto delle varie soluzioni tecnologiche (per esempio l’elettrificazione, le tecnologie dell’idrogeno e i combustibili alternativi) che possono

anch’esse svolgere un ruolo importante nel processo di decarbonizzazione”. Per il Molise, membro dell’alleanza, era presente l’assessore alle Attività Produttive, Andrea

Di Lucente.



Le regioni italiane appartenenti all’Alleanza sono 9, Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna,

Toscana, Abruzzo, Molise, Basilicata, Veneto e Umbria; a queste si aggiungono ulteriori 25

regioni europee dei principali paesi del Continente, Germania, Spagna e Francia. Territori

che insieme fanno un prodotto interno lordo pari a 5mila miliardi di euro, il 34% del Pil

europeo, oltre a rappresentare complessivamente 134 milioni di cittadini europei che

equivale al 31% della popolazione di tutti i paesi della Comunità Europea; inoltre, il Pil

totale delle regioni dell’Alleanza è l’8,7% superiore a quello medio dell’Europa.



Durante la plenaria è stata confermata la presidenza dell’Alleanza per il 2025 all’Italia, con la

Lombardia; allo stesso tempo è stato firmato un accordo di collaborazione tra le associazioni

europee che operano nel settore automotive, l’Ara (l’associazione europea sulle competenze

nel settore dell’automotive) e il gruppo interregionale sul futuro dell’industria automobilistica

istituito presso il Comitato Europeo delle Regioni.



“Il Molise, insieme alle altre regioni italiane, è convinto che la transizione ecologica sia una

priorità per un presente e un futuro che siano sostenibili, equi e che consentano ai cittadini di

vivere in un ambiente meno minaccioso. Per questo motivo abbiamo investito nell’unico

stabilimento italiano di batterie per automotive.



Questa priorità, però, non deve lasciare indietro chi attualmente lavora nella produzione di

auto a motore termico. L’impatto che la transizione ha per i diversi territori, per i distretti

produttivi è enorme. Per questo motivo il Molise, insieme alle altre regioni italiane, continua

ad esprimere il proprio sostegno alla transizione ecologica, ma che sia una transizione che ha

a cuore gli interessi di tutti i territori” ha commentato Andrea Di Lucente.



L’Alleanza delle Regioni dell’automotive è una rete politica di regioni impegnate a

realizzare la transizione dell’industria automobilistica e del relativo indotto in Europa. Nata

per iniziativa del Comitato europeo delle Regioni, punta a riunire i territori con un tessuto

industriale specializzato nel settore automobilistico e un forte indotto. Tra i principali

obiettivi quello di rafforzare gli ecosistemi industriali regionali e stimolare la creazione di

valore, tutelando la coesione economica e sociale dei territori.



Presenti all’importante momento di confronto, svoltosi nella città del nord della Spagna, il

presidente della Basilicata Vito Bardi, gli assessori regionali di Lombardia (Guido Guidesi),

Emilia-Romagna (Vincenzo Colla), Abruzzo (Daniele D’Amario), Molise (Andrea Di

Lucente); le altre regioni italiane sono state rappresentate da dirigenti e funzionari delegati

dai rispettivi presidenti di regione.