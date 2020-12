Emergenza Covid/Toma pensa a nuova ordinanza: dad per medie ed elementari e limitazione per i trasporti

Visto l’ aumento dei contagi in regione, il presidente Toma sta approntando una nuova Ordinanza, che dovrebbe essere firmata a breve, e dovrebbe entrare in vigore nei prossimi giorni. Per 14 giorni lezioni on line anche per le scuole medie, per le elementari si sta ancora valutando. Inoltre si pensa a restrizioni per i trasporti, limitazioni per mezzi pubblici, si potranno utilizzare gli autobus solo per motivi di lavoro, salute o di necessità e per i privati, per le auto, si pensa a due max tre persone.

Inoltre chi rientra da fuori dovrà effettuare un tampone da qualsiasi regione rientri, di qualsiasi colore sia, visto l’ esodo che sta per iniziare.