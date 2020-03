Emergenza Coronavirus/ L’Assessore Di Baggio vicino agli Enti di Formazione regionale

“Stiamo vivendo un periodo difficile, che rischia di compromettere le nostre certezze e che ha già sconvolto le nostre agende istituzionali e i programmi di lavoro e di vita.

Stiamo vivendo un periodo storico che, nella sua tragicità, occuperà ampie pagine dei libri di storia, inconsapevoli protagonisti di una delle vicende più brutte della nostra epoca, impauriti e preoccupati ma pronti a combattere un nemico invisibile ma terribile.



Ma mai come in questo momento dobbiamo sentirci vicini e uniti per svolgere al meglio il nostro ruolo, nella consapevolezza che una comunità disorientata ci guarda e affida a noi le sue paure per ciò che succede e ciò che succederà. E con questa mia breve nota voglio esprimere le mie più sincere congratulazioni per l’ottimo lavoro che state conducendo, tra mille difficoltà, per restare vicini ai corsisti e portare a termine i corsi avviati.



Abbiamo avviato diversi progetti insieme, abbiamo tanto lavoro da fare; questo stop improvviso non deve farci perder di vista tutti gli obiettivi importanti che dobbiamo portare a termine: l’entusiasmo e l’attenzione per la collettività che finora ha consentito risultati notevoli sarà ancora più forte e sentita, ripartiremo con tutta la forza e la caparbietà che ci unisce. Nel frattempo, vi esorto a rappresentarmi senza indugio tutte le necessità che in questo periodo dovessero sorgere: come Assessore al ramo sono pronto e fermamente operativo per attivarmi con ogni mezzo, per cui non esitate a farmi partecipe di eventuali iniziative che dovessero rendersi necessarie per affrontare al meglio questo difficile periodo.

Vi saluto calorosamente, nella speranza che tutto questo possa, a breve, restare un brutto ricordo e che possiamo ripartire più determinati che mai”.

Questa è la lettera di ringraziamento inviata dall’assessore regionale Di Baggio agli Enti di Formazione di per il lavoro che, in condizioni davvero difficili, continuano a svolgere. Informamolise fa parte del gruppo Terminus che è anche ente di formazione accreditato della Regione Molise. In questa veste non possiamo, e non posso, non dare atto all’assessore di aver svolto con sensibilità e impegno un ruolo di supporto e di ascolto delle esigenze di questo fondamentale comparto dell’istruzione regionale. E questo tanto più se si tiene presente di come in passato la formazione professionale non solo non abbia mai avuto ascolto nelle scelte programmatiche regionali ma anzi, in alcuni casi in modo clamoroso, sia stata ostacolata e nemmeno messa in condizioni di operare. L’assessore Di Baggio ha quindi grandi meriti (ha sbloccato dopo quasi dieci anni il catalogo dell’offerta formativa regionale) confermati dalla pronta sensibilità di questi giorni difficili. Di Baggio e la Giunta Regionale hanno disposto, infatti, l’attivazione immediata della modalità in Fad per gli enti di formazione, consentendo agli stessi (come avvenuto per scuole e università) di poter proseguire il loro lavoro. Un lavoro che è un asset importante per la piccola comunità molisana e che, finalmente, sembra sia adeguatamente riconosciuto anche dai decisori pubblici regionali.(p.c.)