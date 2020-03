Emergenza coronavirus, a breve il Presidente del Consiglio Conte dovrebbe fare un annuncio di nuovi provvedimenti urgenti rispetto al numero elevato di contagio del covid 19. Intanto è stato annunciato un incontro di Conte con i partiti di destra e con Matteo Salvini domani alle 12.00

Non è escluso che il premier decreti il territorio italiano come zona rossa, come voci che circolano da qualche ora.