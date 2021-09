Elezioni comunali 2021: 17 comuni in provincia di Isernia al voto. I candidati

Le Elezioni Comunali 2021 si terranno il 3 e 4 ottobre in 31 comuni della regione Molise, 14 in provincia di Campobasso e 17 in provincia di Isernia. Il turno di ballottaggio si terrà il 17 e 18 ottobre.

Acquaviva di Isernia Francesca Petrocelli, sindaco uscente e lo sfidante Mario Spaziano.

A Bagnoli del Trigno la sfida è tra Gianni di Tosto e Giancarlo Ianiero.

A Cantalupo del Sannio, una unica lista presentata, con il Sindaco uscente Achille Caranci.

A Capracotta Candido Paglione si sfida con Massimiliano d’Achille

A Carpinone tre i candati sindaci , Pasquale Colitti, già sindaco, Luciano Parisotto e Andrea Petta.

A Chiauci nessuna lista presentata, il comune deve rimettere la sua amministrazione ad un commissario designato

A Colli al volturno Emilio Incollingo sindaco uscente, si sfida con Antonia Ranieri

A Forli del Sannio candidati Sergio Lerza e la consigliera uscente Sonia Lepore

A Castel San Vincenzo tre candidati: Marisa Margiotta (sindaco Uscente), Tommaso Gualano ed Emiliano Scarabeo.

A Monteroduni, amministrazione commissariata, si candidano Annacarla Mollichelli, Nicola Altobelli e Francesco Iannarelli.

A Pesche tre candidate: Maria Antenucci, Marika Palumbo e Francesca Notte.

A Pescolanciano si ricandida il Sindaco Manolo Sacco e concorre contro Nicola Di Frangia.

A Pizzone, amministrazione commissariata, due i candidati sindaci, Vincenzo Di Cristofaro e Libero Di Iorio.

A Roccamandolfi una unica lista presentata quella di Giacomo Lombardi, sindaco uscente.

A San Pietro Avellanadue candidati Giuseppe Sebastiano e Simona De Caprio

A Pettoranello del Molise due candidati sindaci: Marcello Toto e Marcellino Franceschelli.

A Isernia, capoluogo di Provincia 3 i candidati a sindaco.