Disciplina dell’attività di Home Restaurant Cefaratti e Cotugno presentano pdl

Il Consiglieri Gianluca Cefaratti e Vincenzo Cotugno hanno presentato un progetto di legge – contraddistinto con il n. 157 – concernente: Disciplina dell’attività di Home Restaurat.

L ’ iniziativa legislativa come si evince dell ’ articolato, mira a promuove re e disciplinare l’attività di “Home Restaurant”, detta anche “Home Food” o “Casa Ristorante” , con l ’ obiettivo di:

 valorizzare e favorire la cultura della cucina tipica del territorio, con particolare riguardo alle produzioni e alle specialità tradizionali della regione;

 aprire il mercato della ristorazione alle nuove economie della condivisione;

 potenziare e sviluppare l’offerta turistica regionale favorendo l’affermazione di piatti tipici o di prodotti identitari oltre che il rapporto diretto tra cittadinanza locale e visitatore, per ampliare competenze, capacità economiche e relazioni sociali;

 creare nuove opportunità occupazionali;

 regolamentare un’attività occasionale di supporto e aiuto al bilancio familiare. Le “ Home Restaurant” – si precisa ancora nel testo del provvedimento – sono quelle attività finalizzate all’erogazione del servizio di ristorazione mediante somministrazione di alimenti e bevande, esercitate da persone fisiche all’interno delle abitazioni di residenza o domicilio, utilizzando i prodotti preparati nelle stesse strutture, in giorni dedicati e per po che persone, trattate come ospiti personali ma paganti .

L ’ articolato definisce poi con precisione i requisiti delle Home Restaurant, gli adempimenti che esse son o tenute ad attuare, i requisiti degli immobili che le devono ospitare, il ruolo che i Comuni sono chiamati a svolgere, gli obblighi e le sanzioni cui debbono corrispondere le singole attività e , infine, l ’ impegno della Regione per la promozione e lo sviluppo sul territorio di tali intraprese .

La proposta di legge passa ora all’ esame dell e Commissione consiliare permanente competente che dopo l’ istruttoria e l’ espressione del parere di competenza la invierà all ’ Assemblea legislativa per la valutazione definitiva.