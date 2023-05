Diritti LGBT, incontro a Termoli. Manzo: informarsi è il primo passo dell’inclusione

Giovedì 4 maggio 2023, rappresentanti delle istituzioni, avvocati e responsabili delle associazioni saranno a Termoli per parlare di inclusione e diritti civili.

Nella sala consiliare del Comune termolese, dalle ore 15:30 alle ore 18, si terrà l’incontro dal titolo “Diritti Lgbt, a che punto siamo?”.

L’evento sarà introdotto e moderato dalla consigliera del MoVimento 5 Stelle in Consiglio regionale, Patrizia Manzo, insieme alla consigliera comunale di Termoli, nonché consigliera provinciale, Daniela Decaro.

Al centro del dibattito saranno la prevenzione e il contrasto ad ogni forma di discriminazione legata all’orientamento sessuale e all’identità di genere.

L’incontro è aperto a tutte le persone interessate ad approfondire il tema dei diritti civili sotto il profilo giuridico e dà voce a chi da anni, grazie all’associazionismo, si batte contro le discriminazioni.

Patrizia Manzo spiega: “C’è una subcultura che ancora inquina i rapporti civili tra le persone, che crea dolore e discriminazioni, che non accoglie ma isola. Questa subcultura rappresenta il primo passo per atti di violenza armati dalla paura di chi si guarda con lo sguardo di disapprovazione riservato al cosiddetto ‘diverso’. Tuttavia ci sono tanti esempi di associazioni, enti locali, organi di parità, cittadine e cittadini, di famiglie forti che non arretrano. Persone impegnate a difendere il diritto di chiunque a vivere una vita felice e libera, attraverso azioni singole che hanno un innegabile valore collettivo. Ed è giusto dare rilievo a queste persone, perché ritengo che informarsi è il primo passo per includere”.

L’evento è anche accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Larino per tre crediti formativi.

Di seguito il programma dell’evento.

Diritti LGBT. A che punto siamo?

4 MAGGIO – ORE 15.30

Comune di Termoli, Sala Consiliare

MODERANO:

Daniela Decaro

Patrizia Manzo

RELATORI:

Avv. Michele Urbano

Pres. Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Larino – “Unioni Civili”

Avv. Roberto D’Aloisio

Pres. Camera Penale Circondariale di Larino – “Reati sulla omotransfobia”

Avv. Paola Cecchi

Pari Opportunità Ordine Avvocati Larino – “Pari opportunità contrasto delle discriminazioni LGBT”

INTERVERRANNO:

Manuela Vigilante

Regolamento Comunale Unioni Civili

Salvatore Di Francia

“Emendamento Parlamento Europeo su LGBT”

Francesco Angeli – Vicepresidente Arcigay Nazionale

La storia di Arcigay in Molise

Luce Visco – Coordinatrice Centro Molise LGBT

La discriminazione per omotransfobia in Molise. Un aiuto concreto attraverso l’esperienza del Centro Molise LGBT

Sara Ferri – Cooperativa il Geco

Sostegno e supporto alle realtà LGBT del territorio nel contrasto all’omotransfobia

L’evento è stato accreditato dall’Ordine degli Avvocati di Larino con n. 3 crediti formativi