DDL Sicurezza appello CGIL per l’ approvazione della mozione

La CGIL Molise accoglie con soddisfazione l’approvazione da parte del Consiglio Comunale di

Campobasso della mozione curata dall’Osservatorio Repressione e presentata dal consigliere

Bartolomeo Terzano con la sottoscrizione da parte di altri esponenti della maggioranza, una

mozione che vede la Sindaca e la Giunta intraprendere iniziative urgenti contro l’approvazione del

DDL Sicurezza. Oltre ad essere un segnale politico importante deve e rappresenta una presa di

responsabilità nel mettere in atto azioni concrete per una contro narrazione oltre che urgente

anche obiettiva, giusta e no strumentale.

Il nostro appello quindi ad intraprendere le stesse azioni anche da altri Comuni molisani, tutto ciò

non ha nulla a che vedere con la sicurezza, che ribadiamo tutti e tutte ci auspichiamo, ma mira a

ridurre gli spazi e il confronto democratico e vuole imporre un unico pensiero. È repressione o

sicurezza e per chi o cosa il non poter difendere il proprio lavoro? Con il DDL Sicurezza se fai un

corteo per aver perso all’improvviso il lavoro e cadi nella disperazione vieni punito penalmente. È

insicurezza o sicurezza pubblica e per chi o cosa mettere nelle condizioni circa 300mila agenti di

avere più armi quando è noto che essere in possesso delle stesse spinge più facilmente ad

utilizzarle? Ricordiamo, come da molti già evidenziato, il fenomeno e i numeri dei femminicidi in

relazione al possesso di un’arma di ordinanza. È insicurezza il non permettere di acquistare una

scheda telefonica a una persona migrante in attesa del permesso di soggiorno punendo fra l’altro

anche il commerciante che dovesse venderla? Sembra ovvio che in questo modo si vadano ad

alimentare piuttosto traffici illeciti e insicuri. Possiamo parlare davvero di sicurezza nel punire

maggiormente chi vive un’emergenza abitativa dove spesso sono presenti fragilità come minori,

anziani o altre vulnerabilità oppure una maggiore sicurezza dovrebbe parlare di serie politiche

pubbliche per la casa?

Come il linguaggio popolare recita ‘nascondiamo la polvere sotto il tappeto’ basta che ciò è

funzionale a mantenere il silenzio e a proteggere il potere. Invece per quanto riguarda il sindacato,

la CGIL, insieme ad una rete compatta non ci sono mezze misure: il DDL Sicurezza va ritirato.

Abbiamo bisogno di politiche giuste su sanità, pensioni, salari, ambiente, istruzione, di un lavoro

dignitoso e anche di più onestà. I 5 quesiti referendari per i quali nel 2024 abbiamo raccolto 5

milioni di firme saranno una tappa importante per rivendicare parte di ciò di cui abbiamo bisogno

e che contribuiscono per quanto ci riguarda ad una maggiore sicurezza: stop ai licenziamenti

illegittimi; più tutele per le lavoratrici e i lavoratori delle piccole imprese; riduzione del lavoro

precario; più sicurezza sul lavoro; più integrazione con la cittadinanza italiana.



Sabrina Del Pozzo

Segretaria Confederale CGIL Molise