La Regione Molise ha attivato due numeri di emergenza a cui ci si può rivolgere per informazioni o per chi sospetta casi di infezione: 0874/313000 – 0874/409000. “In Molise non ci sono emergenze, queste sono misure precauzionali, venti persone sono in quarantena, Na solo per motivi precauzionali”.Questo hanno affermato il Presidente Toma e il Prefetto Guia Federico alla fine del vertice in Prefettura.