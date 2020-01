Consulta Femminile del Molise su Festival di Sanremo: Il messaggio che la Rai veicola è assolutamente negativo

Le rappresentanti istituzionali e le associazioni che hanno dato vita alla breve ma intensissima esperienza della Consulta femminile della città di Campobasso, in attesa che la stessa venga ricostituita, esprimono il loro rammarico per i messaggi, che dal palcoscenico italiano tra i più in vista a livello internazionale, quale il Festival di Sanremo, vengono (e verranno) irresponsabilmente inviati.

Si ritiene che la direzione del Festival di Saremo abbia grandemente offeso le donne ammettendo, tra i cantanti in gara, anche chi, nei testi delle sue canzoni, esalta la violenza di genere ed una visione nichilista della vita.

Per non parlare del conduttore Amadeus, il quale ha enfatizzato, delle sue colleghe, solo l’aspetto esteriore, tralasciando le loro altre qualità.

Il messaggio che la Rai veicola è assolutamente negativo, diseducativo e deplorevole e viola i principi ed i valori della Costituzione e delle Convenzioni europee che, per contro, promuovono la parità di genere ed il rispetto della donna nella sua totalità.

Le firmatarie del presente comunicato auspicano che il servizio pubblico non diventi, attraverso un evento così popolare, mezzo di diffusione di una cultura sessista, abdicando alla sua precipua funzione.

Consigliera di Parità della Regione Molise- Giuseppina Cennamo

Consigliera Comunale (CB)- Bibiana Chierchia

Consigliera Comunale (CB)- Maria Domenica D’Alessandro

Consigliera Comunale (CB)- Carla Fasolino

Consigliera Comunale (CB)- Alessandra Salvatore

Presidente Comitato Pari Opportunità Ordine degli Avvocati di CB- Raffaella d’Apolito

Referente Commissione Pari Oppotunità Ordine dei Medici ed Odontoiatri di CB- Antonella Giordano

Actionaid Molise- Presidente Maria Antonella Perrotta

Fidapa BPW Italy- sezione di CB- Presidente Mirella Di Donato

Coordinamento donne Spi- CGL e CGL Molise

Coordinamento donne CISL Abruzzo Molise

Coordinamento P.O. UIL Molise

Centro di ascolto UIL Molise

Presidente VIVA Onlus- Giuseppina Frate