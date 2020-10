Codice regionale della Cultura, parere negativo della IV Commissione permanente

Presieduta dal suo Presidente Filomena Calenda, si è riunita la IV Commissione permanente , che dopo la relazione resa dal Consigliere relatore, Patrizia Manzo , ha espresso parere negativo (hanno votato contro i Consiglieri Calenda, Cefaratti e Di Baggio, si sono astenuti i Consiglieri Manzo e Primiani) alla Proposta di legge regionale n. 93, di iniziativa del Consigliere Fanelli, concernente: “Legge regionale in materia di Cultura e Spettacolo. Codice regionale della Cultura” .

Il parere è stato espresso in termini negativi anche in considerazione del poco tempo avuto a disposizione dalla Commissione per l ’ esame di una materia così complessa e rilevante , vista anche l ’ avvenuta iscrizione della stessa pdl all ’ ordine del giorno del Consiglio regionale , chiesta ed ottenuta dal proponente ai sensi dell’art. 42, comma 2, dello Statuto regionale .

Per quanto concerne il prosieguo dell ’ esame delle proposte di legge n . 98, di iniziativa dell ’ allora Consigliere Matteo e del Consigliere Di Lucente, concernente , “Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo e del cyber bullismo ” , e n. n. 21 , di iniziativa dei Consiglieri Primiani, Manzo, Nola, De Chirico, Fontana e Greco concernente , ”Di sciplina delle Associazioni Pro Loco” , la Commissione ha programmato una serie di audizioni da svolgersi nelle prossime sedute.