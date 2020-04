Casa di Riposo di Agnone, Ortis: presentata interrogazione al Ministro Speranza

“Il Ministro della Salute Speranza non può ignorare i fatti della casa di riposo ‘Tavola

Osca’ di Agnone, ennesima struttura per anziani divenuta un pericolosissimo cluster

del virus Covid-19 in cui la gestione dell’emergenza ha mostrato numerose ed evidenti

criticità”.

Lo rende noto il portavoce al Senato del MoVimento 5 Stelle, Fabrizio Ortis, dopo i fatti

degli ultimi giorni che hanno interessato la struttura per anziani: dapprima il contagio,

il 3 aprile scorso, di ben ventitré persone tra ospiti, familiari, e operatori della casa di

risposo; poi il trasferimento di tredici anziani asintomatici presso l’ospedale di

comunità di Venafro SS. Rosario, avvenuto repentinamente, senza adeguata

programmazione, nella notte del 6 aprile, dalle ore 22:00 fino alle 2:00 del giorno

seguente. Ieri, poi, la terribile notizia della morte di un’anziana, le cui condizioni si

sono aggravate al punto da richiedere un nuovo spostamento, da Venafro all’ospedale

Cardarelli di Campobasso, senza tuttavia riuscire a impedirne il decesso, il

quattordicesimo in Molise dall’inizio dell’emergenza.



Sui fatti di questi giorni, ricorda Ortis, la Procura della Repubblica di Isernia ha aperto

un fascicolo d’indagine “per verificare se siano stati commessi reati in danno di

persone deboli, relativo sia al cluster all’interno della casa di riposo (per accertarne

l’origine, oltre che per appurare eventuali negligenze sulle misure di sicurezza), sia al

trattamento degli ospiti, sia al loro trasferimento notturno al nosocomio di Venafro”.

Sempre in Procura a Isernia, inoltre, è stato presentato un esposto ad hoc da parte

dell’associazione Codacons, volto ad accertare le eventuali responsabilità penali a

carico dei gestori dell’ospizio.



“Nell’attuale fase – dichiara il senatore – la Regione Molise ha tentennato

nell’osservanza delle Linee di indirizzo organizzative dei servizi ospedalieri e territoriali

in corso di emergenza Covid-19 fissate dal Ministero della Salute, le quali prescrivevano di «identificare prioritariamente strutture/stabilimenti dedicati alla gestione esclusiva dei pazienti affetti da Covid-19» identificando anche «altre strutture ospedaliere da dedicare alla gestione dell’emergenza non Covid»; inoltre, «laddove non risulti possibile la separazione degli ospedali dedicati alla gestione esclusiva dei pazienti affetti da Covid-19 da quelli non Covid-19, i percorsi clinico-assistenziali e il flusso dei malati devono, comunque, essere nettamente separati»”.



Non solo: le case di riposo per anziani, che in Molise ospitano circa 1.800 utenti, “sono

diventate – aggiunge il portavoce pentastellato – in alcuni casi, pericolosi focolai

infettivi”. A parere del senatore 5 Stelle, la anzidetta circostanza, dato l’altissimo

tasso di mortalità nelle persone anziane positive al Covid-19, pone l’obbligo “di

mettere in campo azioni urgentissime e severe al fine di scongiurare conseguenze

altamente pregiudizievoli a carico delle fasce realmente più deboli ed esposte della

popolazione molisana, che senza dubbio sono individuabili negli ospiti delle case di

riposo”.

Di qui l’interrogazione a Speranza, nella quale Ortis chiede al Ministro: