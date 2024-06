Campobasso/ Nella sala del parlamentino regionale il seminario di diffusione della Sperimentazione nazionale “Care Leavers”

Si terrà doamni a Campobasso nella Sala Parlamentino -in Via Genova, 11 il seminario di diffusione della Sperimentazione nazionale “Care Leavers”. Il programma prevede alle 09, 30 l’accoglienza ai parecipanti e alle 10 i Saluti di Gianluca Cefaratti – Assessore regionale alle Politiche Sociali; alle 10, 15 “Gli interventi per i neomaggiorenni in Molise” acura di Vincenzo Rossi – Dirigente regionale Servizio Programmazione delle Politiche Sociali e alle 10, 30 “La Sperimentazione “Care Leavers”: dal cambio di paradigma all’autonomia dei neomaggiorenni” con relazione a cura di Lucia d’Ambrosio – Tutor nazionale, Assistenza Tecnica Istituto degli Innocenzi di Firenze.

Dopo la Pausa, alle 11, 45 “La parola agli operatori: l’esperienza dei territori”, con gli interventi di Vincenzo Grande – Coordinatore ATS di Isernia e Antonio Russo – Coordinatore ATS di Termoli

Alle 12,30 Chiara Fulgenzi – Tutor per l’autonomia ATS di Isernia e Vincenzo Di Lisa – Tutor per l’autonomia ATS di Termoli relazioneranno su : “Il tutor per l’autonomia: la relazione con il giovane adulto nei percorsi di autonomia”; infine “la parola ai protagonisti: dal sistema di tutela alla transizione verso l’età adulta” con i giovani Care Leavers – ATS di Isernia e ATS di Termoli.

Alle 13,30 la chiusura dei lavori.