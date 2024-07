Azione Civile: Allarmante l’aumento dei reati a Campobasso e non solo

I furti a Termoli, VENAFRO,“il far west in centro” come titola un quotidiano locale, e poi c’è il capoluogo regionale, Campobasso, dove i fenomeni criminosi, dallo spaccio ai furti, dal bullismo alla violenza delle baby gang e dei gruppetti di giovani che provocano risse tra il centro storico e la parte murattiana della città. Attenzionate da polizia e Carabinieri, in questi giorni, zone note come la centralissima Villa Flora, il complesso “città nella Città” che si estende tra Via Veneto, via Cavour e Corso Bucci, e l’area dell’ex Romagnoli. Buono il lavoro della Polizia e dei Carabinieri nella città di Campobasso, ci attendiamo che la Polizia Municipale intensifichi la vigilanza e il controllo dell’area urbana soprattutto nelle ore serali e notturne, la sicurezza della città è strettamente collegata allo sviluppo e all’attrattività della stessa.

Nicola Lanza Azione Civile.