Politica/ Roberta Metsola rieletta presidente, Patriciello: “la sua una leadership autorevole”

“Sono molto felice per la riconferma di Roberta Metsola alla Presidenza del Parlamento europeo. Oltre ad essere una cara amica e collega, Roberta Metsola è una politica attenta e preparata: la sua rielezione di oggi è il segno tangibile della stima e del rispetto di cui gode tra i membri del Parlamento”.

Così Aldo Patriciello, europarlamentare molisano e membro del nuovo Gruppo “Patrioti per l’Europa”, al termine della votazione con cui il Parlamento europeo ha rieletto alla presidenza la deputata Roberta Metsola. Classe 1979 anni, maltese, madre di quattro figli ed esponente del Partito Popolare Europeo, Roberta Metsola ha vinto al primo scrutinio grazie ad un’ampia maggioranza di ben 562 voti.

“Ho avuto modo di conoscere a fondo l’operato di Roberta Metsola negli anni in cui siamo stati colleghi di partito: la sua leadership è stata di fondamentale importanza per riaffermare e difendere i valori fondanti della democrazia europea. La Metsola– ha dichiarato Patriciello – ha dato continuità rispetto alla Presidenza del nostro compianto David Sassoli: un messaggio importante sul fronte dell’impegno dell’UE verso i Paesi del sud Europa come l’Italia. Gli anni della sua Presidenza sono stati all’insegna del buon funzionamento del Parlamento e al servizio della necessaria collaborazione tra le varie istituzioni comunitarie. A lei le mie più affettuose congratulazioni e i migliori auguri di buon lavoro”.