Avviso pubblico per la nomina del collegio dei Revisori dei conti di Fimolise

E’ stato pubblicato oggi nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise n. 58, del 1° dicembre 2022, e nell’Albo Pretorio on-line del Consiglio regionale del Molise, l’avviso pubblico per la manifestare della propria disponibilità all’indicazione alla Giunta regionale dei tre membri effettivi e dei due membri supplenti del Collegio sindacale della Società Finanziaria Regionale del Molise in sigla FINMOLISE S.p.A.

L’avviso è stato approvato con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale del

23 novembre 2022, n. 65.

Gli interessati alla nomina devono far pervenire, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento A.R., – per via telematica tramite propria Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo [email protected], – o consegna a mano il lunedì dalle ore 9,30 alle ore 12,30 e dalle ore 15,00 alle ore 17,00, dal martedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,30 alla “Presidenza del Consiglio Regionale del Molise – Uffici di via Colitto n. 11 – 86100 Campobasso” la loro manifestazione di disponibilità, utilizzando esclusivamente il modulo allegato al presente avviso, debitamente compilato e sottoscritto con firma digitale o in firma autografa con acclusa una copia fotostatica non autenticata del documento di identità o di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore e allegando, a pena di esclusione, il proprio curriculum vitae formativo e professionale in formato europeo, siglato pagina per pagina,

datato e sottoscritto ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise e all’Albo Pretorio on-line del Consiglio regionale del Molise

Nell’avviso pubblico sono indicati i dati relativi alla durata dell’incaico e al compenso previsto.