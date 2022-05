Audizione sul Bilancio regionale, Acem – Ance: accanimento per fronteggiare aumento dei prezzi

L’ACEM-ANCE Molise ha preso parte ieri pomeriggio alle audizioni in seno alla Prima Commissione presso il Consiglio Regionale del Molise in via IV Novembre, sul Bilancio e manovra finanziaria. Presenti ai lavori il Presidente Corrado Di Niro e il Direttore Gino Di Renzo.

Tra le varie richieste illustrate, contenute in un documento consegnato al Presidente della Commissione, soluzione del problema perenzione fondi opere pubbliche, potenziamento degli uffici che si occupano delle istruttorie paesaggistiche e soprattutto istituzione di un accantonamento nei quadri economici dei lavori pubblici, da utilizzare esclusivamente per compensare gli eccezionali aumenti in atto dei prezzi dei materiali.