Lutto nel mondo del giornalismo molisano, è morta Doretta Coloccia

Il mondo del giornalismo molisano è a lutto per la dipartita di Doretta Coloccia. Insegnante scolastica e giornalista, si è fatta apprezzare nei tanti anni di lavoro nella scuola e come giornalista di carta stampata, ma soprattutto come autrice di belle trasmissioni televisive.

Ha intervistato, soprattutto nel ciclo televisivo denominato ‘Lìincontro’, con competenza e signorilità, decine di personaggi del mondo culturale, sportivo e sanitario del Molise. Aveva l’abilità e la gentilezza giusta per mettere gli ospiti televisivi sempre a proprio agio, realizzando interviste che passavano dalle esperienze professionali ai momenti importanti della vita.

Ha combattuto con forza e coraggio contro una malattia che purtroppo non le ha lasciato scampo.

I funerali si terranno domani, giovedì 5 maggio, alle ore 16 presso la Chiesa di Sant’Antonio di Padova a Campobasso.

Alla famiglia ed ai parenti tutti giungano le condoglianze da parte della redazione.