Assistenza sanitaria, riapertura attività economiche e produttive, attività di medicina legale, tre nuove ordinanze regionali

Il presidente della Regione Molise, Donato Toma, ha emanato tre nuove ordinanze aventi ad oggetto ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Nello specifico, l’ordinanza n. 33 riguarda le attività di assistenza sanitaria e socio-sanitaria erogate dalle strutture pubbliche e private. L’ordinanza n. 34 concerne l’aggiornamento delle linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive. Infine, con l’ordinanza n. 35 sono state definite le linee guida per le attività di medicina legale nell’intero territorio regionale.

Link ordinanza n. 33: https://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/ur2DE001.sto?StwEvent=101&DB_NAME=l1200158&IdDelibere=82060

Link ordinanza n. 34: https://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/ur2DE001.sto?StwEvent=101&DB_NAME=l1200158&IdDelibere=82063

Link ordinanza n. 35: https://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/ur2DE001.sto?StwEvent=101&DB_NAME=l1200158&IdDelibere=82065