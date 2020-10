Ance – Acem lamenta la mancata inclusione del terremoto del Molise nelle agevolazioni governative

Con una nota a firma del Presidente Danilo Martino, l’ACEM-ANCE Molise si è rivolta questa mattina ai Parlamentari Molisani ed al Presidente della Giunta Regionale per segnalare una disparità di trattamento nel decreto Agosto sul terremoto del Molise.

L’Associazione degli edili ha fatto rilevare come la legge di conversione del decreto ha elevato del 50% il limite delle spese, sostenute entro il 31 dicembre 2020 per gli interventi da EcoeSismabonus in favore dei soggetti colpiti dagli eventi sismici del 2016 e 6 aprile 2009, in alternativa al contributo per la ricostruzione,escludendo dal beneficio il terremoto del Molise dell’agosto 2018 e del 2002.

In considerazione dell’importanza dell’argomento, l’ACEM-ANCE auspica un interessamento e sollecita iniziative per sanare la disuguaglianza, nell’interesse in primis dei cittadini molisani che hanno subito danni dagli eventi tellurici e quindi indirettamente anche delle imprese e dell’economia del territorio.