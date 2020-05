“Ambulanti, gli invisibili”, sit in di protesta anche a Campobasso

I commercianti ambulanti del Molise – dopo 70 giorni di stop a causa del Coronavirus – hanno aderito all sit nazionale in programma in piazza Pepe, a Campobasso, in contemporanea con i commercianti di altre 29 città. Dopo l’ordinanza della Regione che ha regolato il commercio al dettaglio, si aspettano le singole ordinanze comunali. A Campobasso ancora non riparte il mercato di corso Bucci e di via Gammieri al quartiere Cep. Anche Isernia ha sospeso i mercati per poter applicare le misure organizzative contenute nel decreto del consiglio dei ministri del 17 maggio.

Il sit in è stato organizzato in previsione della manifestazione nazionale il 3 giugno a Roma durante la quale chiederanno di essere ricevuti dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

E proprio durante il sit in hanno annunciato le 8 domande che presenteranno al governo: