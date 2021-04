Anci Molise/ Attivata la procedura per le nuove domande “bonus 2400 euro”

l lavoro di mediazione ha portato i risultati sperati. E’ stato accolto l’emendamento proposto dall’ANCI Molise che prevede l’attivazione della procedura per le nuove domande “bonus 2400 euro” che da oggi è on line. Lo comunica il presidente dell’Anci Molise, Pasquale Sciulli. Ci sarà la possibilità per i nuovi beneficiari di accedere al bonus di 2400 euro previsto dal DL Sostegni; questi avranno tempo fino al 31 maggio per presentare domanda.

Come ricordato dalla circolare Inps n.65/2021 pubblicata il 19 aprile, le categorie lavorative a supporto delle quali è stato attivato il bonus sono: • lavoratori stagionali, lavoratori a tempo determinato e lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali; • lavoratori stagionali e in somministrazione di settori diversi dai settori del turismo e degli stabilimenti termali; • lavoratori intermittenti; • lavoratori autonomi occasionali; • lavoratori incaricati delle vendite.