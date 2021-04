Flash mob “silenzioso” degli artisti molisani

Domenica 25 aprile, a partire dalle ore 11.30, numerosi artisti molisani si ritroveranno a Campobasso, nello spazio compreso tra il Monumento dei Caduti e il bar Centrale, per un flash mob “silenzioso”, regolarmente autorizzato. Non si tratterà di una manifestazione di protesta, né volta ad alcuna pretesa ed è proprio questo a renderla significativa.

Musicisti, ballerini, attori e altri esponenti del mondo dello spettacolo molisano si

incontreranno per simboleggiare la propria volontà di rinascita e di ripresa in questo momento che segue un lungo periodo di apatia. La scelta di questo giorno storicamente unico per la nostra Italia è rilevante, perché l’arte non è espressione di alcuna idealità politica specifica, perché l’arte è di tutti e perché l’arte è quel tassello fondamentale della nostra società che ci rende uniti e socialmente saldi.

Il mondo dello spettacolo molisano, che finora ha silenziosamente atteso e che continuerà ad attendere il giorno in cui sarà possibile ritrovarsi liberamente insieme, sarà in questa domenica nazionale presente per le strade del corso cittadino, con strumenti e oggetti del mestiere che non verranno adoperati, bensì saranno volti a simboleggiare alla

cittadinanza tutta che, al momento opportuno, gli artisti saranno pronti a tornare sulle scene e nelle piazze.