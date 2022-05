18 comuni molisani interessati dalle elezioni amministrative del 12 giugno. I candidati sindaci

Sono state presentate le liste nei 18 comuni molisani (15 della provincia di Campobasso e 3 di quella di Isernia) interessati dalle elezioni amministrative del 12 giugno.

-A Petacciato si ricandida il sindaco uscente Roberto Di Pardo che sarà sfidato da Giuseppe Franceschini.

-Una sola lista a Guardialfiera, è quella guidata dall’uscente Vincenzo Tozzi.

– A Jelsi si affrontano Egidio Mauri e Francesco Capozio.

-Tre liste a Campolieto: oltre al sindaco uscente Annamaria Palmiero ci sono anche Manuel Notabuono e Dario Di Marco.

-Due liste a Montefalcone del Sannio con Fabio Pasciullo e Gilda Del Borrello.

– A Montemitro in corsa il sindaco uscente Sergio Sammartino, contro di lui la lista guidata da Corrado Ientilucci

-A Montelongo i candidati sono tre: Michele De Michele, Luca Montanaro e Valentino Macchiagodena.

-A Busso si ricandida il sindaco Michele Palmieri ed è sfidato da Marcello Verile. - Si ricandida anche il sindaco uscente di Torella del Sannio Antonio Lombardi dove c'è in corsa anche la lista guidata da Gianni Meffe oltre ad altre tre liste di non residenti. -Quattro i candidati a Duronia: Paolo Mario Berardo, Rosario Di Santillo, Michele Palange e Carlo Dorascenzi. -A San Felice del Molise prova la conferma il sindaco uscente Fausto Bellucci sfidato da Corrado Zara e Giovanni Musacchio. -Si ricandidano il sindaco di Toro Roberto Quercio sfidato da Carmine Di Domenico -Si ricandida il sindaco di Castellino Del Biferno, Enrico Fratangelo sfidato da Enzo Cirella e Antonio Iannucci. - A Limosano in campo l'uscente Angela Amoroso e poi Vincenzo Di Bianco, Daniele Petrella e Ivana Rossi. - Tre liste anche a Castelbottaccio dove oltre al sindaco uscente Nicola Marrone, in campo anche Mario Disertore e Giuseppe Tozzi. -A Sant'Elena Sannita sfida a tre tra Giuseppe Terriaca, sindaco uscente, Nicola Colangelo e Stefano Testa. -A Civitanova cinque liste, una è guidata dal sindaco uscente Roberta Ciampitello, un'altra di appoggio guidata da Lucia D'Onofrio e altre tre di appartenenti alle forze dell'ordine non residenti. -Infine il caso di Chiuaci, dove lo scorso anno le elezioni non si erano potute tenere perché nessuno si era candidato: ci sono due liste guidate da Gino Di Vincenzo e da Antonio Sferra.