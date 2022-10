Brutto incidente stradale, per fortuna con conseguenze non gravi per gli occupati degli automezzi coinvolti.

E’ accaduto nel tardo pomeriggio di ieri tra due Suv sulla statale 158, Venafro-Castel di Sangro. Feriti in modo lieve i due conducenti, paura per un bambino a bordo di una delle due auto.

Sul posto automezzi del 118, i Carabinieri ed i Vigili del Fuoco.

Foto di repertorio