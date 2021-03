Ristorazione solidale/Isernia: pasti gratuiti per famiglie bisognose

Con deliberazione di giunta n. 29 dello scorso 5 marzo, il Comune di Isernia ha concesso all’associazione Food Is Green il patrocinio per il progetto denominato “Ristorazione Solidale”, realizzato in collaborazione con la Caritas diocesana e due società di food delivering che operano in città, la DeliverIs e la IsEat.

«L’iniziativa di Food Is Green – ha dichiarato il sindaco Giacomo d’Apollonio – si fonda sul meccanismo del ‘pasto sospeso’, che consiste nella raccolta di un numero di pasti gratuiti da rendere disponibili per le famiglie in stato di disagio economico e bisogno alimentare.

Il progetto Ristorazione Solidale – ha aggiunto il sindaco – consente ai fruitori dei servizi di food delivering di acquistare, attraverso le piattaforme online di consegna a domicilio dei pasti, un buono del valore di € 5,oo che verrà messo a disposizione di nuclei familiari bisognosi, segnalati dalla Caritas.

La giunta comunale – ha concluso d’Apollonio – ha subito ritenuto il progetto meritevole di considerazione e coerente con le finalità istituzionali dell’amministrazione comunale nel settore sociale».