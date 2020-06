Premio Industria Felix 2020/ Conferimento dell’Alta Onorificenza di Bilancio per l’azienda isernina Spinosa Costruzione Generali

Conferimento dell’Alta Onorificenza di Bilancio per la Spinosa Costruzioni Generali spa, azienda edile isernina da sempre sinonimo di eccellenza, che ha fatto proprie parole quali e fficienza, affidabilità finanziaria, know how, cura della qualità, etica e impegno ambientale perseguendo un corretto esempio di business.

Referenze che sono state riconosciute nell’ambito del Premio Industria Felix 2020, legato a una delle più grandi inchieste italiane sui bilanci aziendali fatta grazie alla collaborazione di Industria Felix Magazine – trimestrale del gruppo editoriale ‘Sole 24 Ore’ diretto da Michele Montemurro – con Cerved, la prima agenzia di rating in Italia per numero d i evasioni di pratiche, che hanno analizzato oltre un milione di bilanci, selezionando così la Spinosa Costruzioni Generali spa tra le aziende leader per elevate performance gestionali e affidabilità finanziaria. Un riconoscimento prestigioso e ambito pe r la Spinosa Costruzioni Generali che dimostra come l’azienda, oggi guidata dall’architetto Cosmo Galasso, sia in grado di competere ai più alti livelli su tutti i mercati, nazionali ed internazional i, con progetti sempre più di ampio respiro.

A tre anni d alla prematura scomparsa del suo fondatore, il compianto Giovanni Spinosa, l’azienda ha saputo dunque proseguire nel solco della continuità, a riprova di un modello di business etico inculcato a tutti i livelli, dal management alla frontline, registrando un costante aumento di fatturato e consolidandosi sempre più, in Italia e all’estero, come impresa competitiva ed economicamente sostenibile. Il Premio Industria Felix 2020, dunque, arriva a coronamento di un percorso che, da Giovanni Spinosa allora a Cosm o Galasso oggi, conferma l’autorevolezza e i successi dell’azienda molisana, sempre più riconoscibile a affermata tra i player istituzionali e finanziari . SPINOSA Costruzioni Generali Spa