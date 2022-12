Una tragedia improvvisa e purtroppo mortale si è verificata nella giornata di ieri in provincia di Isernia; vittima un uomo di 41 anni. La morte, per cause naturali, probabilmente un arresto cardiaco.

Il dramma mentre era in sala d’aspetto, al Neuromed, in attesa di effettuare un esame clinico. L’equipe dei rianimatori ha fatto di tutto per salvarlo, ma non c’è stato nulla da fare.

Sul posto anche i sanitari del 118,e i carabinieri.