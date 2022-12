Coronavirus/ Un nuovo ricovero al Cardarelli nelle 24 ore

Situazione stabile, ma soprattutto per fortuna non si registrano decessi da Coronavirus in Molise nelle ultime 24 ore.

Si evidenzia un solo nuovo ricovero in Malattie infettive al Cardarelli di Campobasso e si tratta di una persona di Isernia, mentre sono 105 i nuovi casi di positività a fronte di 49 nuovi guariti.

Gli attualmente ricoverati sono 12, di cui 11 in Malattie infettive e 1 in Terapia Intensiva.

I Comuni con il maggior numero di nuovi casi: Campobasso 37, Termoli 17.