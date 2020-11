Polizia di Stato: controlli serrati per stupefacenti nei luoghi di ritrovo dei giovani.Denunciata giovane pusher

Prosegue senza sosta l’attività di controllo della Squadra Mobile nei luoghi di ritrovo dei giovani della provincia e di Isernia, con particolare riguardo al centro storico, alla stazione ferroviaria ed ai quartieri residenziali, al fine di reprimere il consumo di stupefacenti, anche grazie alla preziosa collaborazione dei cittadini che hanno segnalato al 113 situazioni di degrado.

Nel corso di uno specifico servizio disposto dal Questore di Isernia Luciano Soricelli, gli agenti della Squadra Mobile hanno individuato alcuni giovani che, alla loro vista, si sono repentinamente allontanati.

Una ragazza è stata fermata dagli agenti mentre cercava di far perdere le proprie tracce verso il sottopasso ferroviario: dal controllo, la stessa è stata trovata in possesso di una dose di marijuana.

Una seconda ragazza è stata rintracciata nei pressi della sua abitazione. Nonostante la resistenza della giovane, gli agenti hanno controllato l’autovettura: nascosti nello pneumatico di scorta, i poliziotti hanno rinvenuto e sequestrato alcune dosi di marijuana pronte per lo spaccio e altre sono state ritrovate nell’abitazione della ragazza, insieme alla somma in denaro di 2.750 euro in banconote di diverso taglio e ad un bilancino di precisione.

La prima ragazza è stata segnalata alla locale Prefettura per la violazione amministrativa di cui all’art. 75 del DPO 309/90, mentre la seconda è stata denunciata all’Autorità Giudiziaria per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e resistenza a pubblico ufficiale.