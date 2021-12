Pietrabbondante/La Forestale coglie in flagranza un bracconiere, denunciato

In una umida giornata autunnale una pattuglia di carabinieri forestali della Stazione di Agnone sta svolgendo un servizio antibracconaggio in un’area rurale interdetta all’attività venatoria giacché zona di ripopolamento e cattura in loc. “Fratte”, quando scorgono un laccio di acciaio posizionato abilmente come trappola lungo un sentiero di passaggio della selvaggina, soprattutto cinghiali.



Le indagini scattano immediatamente e i carabinieri forestali nascondono anche una

video-trappola nella vegetazione. Dopo un prolungato monitoraggio e vari

appostamenti colgono in flagranza il bracconiere che ha posizionato il laccio, nel

frattempo reso innocuo e inidoneo alla cattura di prede, lo identificano e lo denunciano

tempestivamente all’Autorità Giudiziaria.



L’uomo, un settantenne di Pietrabbondante, dovrà rispondere dei reati di esercizio

dell’attività venatoria in zona vietata e con mezzi vietati, rischiando una pena fino a

sei mesi di arresto più il pagamento di un’ammenda.



I lacci sono mezzi di caccia tassativamente vietati, che infliggono a volte una lenta

morte per soffocamento o gravi lesioni e sofferenze ai poveri animali che vi rimangono

impigliati. Non solo, sono mezzi non selettivi e, sebbene utilizzati per braccare

cinghiali, possono risultare fatali anche per tutti gli altri mammiferi, domestici e

selvatici che siano, alcuni dei quali, come l’orso marsicano, sono in pericolo di

estinzione.



Questo intervento rientra nei controlli sull’attività venatoria programmati dai

Carabinieri Forestali su scala provinciale, volti ad assicurare che questa si svolga in

sicurezza e nel pieno rispetto delle regole.