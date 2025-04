Parte da Agnone la nuova era PD targata Amendola

È partita , ad Agnone, presso il Palazzo Bonanni, la nuova era del PD della Provincia di Isernia, targata Marco Amendola.

Infatti la scelta di Agnone, cuore delle aree interne dell’Alto Molise, per la prima riunione di insediamento della Assemblea provinciale del PD, non è casuale e attesta le intenzioni del nuovo segretario del nuovo gruppo dirigente che per 4 anni guiderà questa Federazione.

Dopo i saluti di rito della segretaria cittadina Agnese Guerrizio e del Vice sindaco Di Nucci si è passati alle elezioni per il completamento degli organismi.

Alla Presidenza della assemblea di Federazione è stato eletto Lorenzo Coia, al quale sono stati riconosciuti gli innumerevoli impegni nel campo politico, amministrativo, sindacale in oltre 50 anni di attività nella sinistra molisana.

Parimenti sono stati eletti il Tesoriere, la Commissione di Garanzia, la Direzione provinciale e comunicata la Segreteria Provinciale (Giuseppe Notte – Vicesegretario, Giuseppe Centracchio – Coordinatore Circoli, Antonietta Renzi Responsabile Sanità, Carlo Veneziale – Coordinatore Segretaria, Alessia Panico – Responsabile Organizzazione, Raffaele Gonnella – Responsabile politiche Giovanile, Mariantonietta Conti – Responsabile Scuola, Mariateresa D’Achille – Responsabile Enti Locali, Michele Antenucci – Responsabile Lavoro, Alessandra Peri – Responsabile Ambiente e Turismo) che coadiuverà il segretario nell’attività politica.



Il Presidente Coia ha sottolineato che “il nuovo corso parte col piede giusto, l’aumento esponenziale degli iscritti, la competizione elettorale che ha visto una partecipazione di oltre il 75 % degli iscritti, depone per un rinnovato interesse per la buona politica e per l’impegno di un gruppo dirigente rinnovato negli organismi esecutivi ed in prevalenza giovane e fortemente motivato. Si sono riaperti circoli territoriali, avvicinato vecchi e nuovi compagni, riacceso la speranza di un impegno nella costruzione di una Comunità democratica con forte spirito unitario “.

Sulla stessa linea anche l’intervento del Segretario Regionale Ovidio Bontempo, che ha sottolineato il “valore dello spirito unitario che aleggia in questa Assemblea, con un segretario che non rappresenta solo una componente ma è il segretario dell’intero partito e lavorerà per rafforzarlo e contrastare le forze conservatrici, che sono il vero avversario politico “.



Il Segretario Amendola ha poi elencato il suo programma a breve e medio periodo. Due iniziative da tenersi nel prossimo mese, una sulle aree interne e sulla situazione relativa alla soppressione degli Ambiti territoriali Sociali di Venafro e Agnone, che già sono stati impoveriti dei servizi socio sanitari.

L’altra sulla valorizzazione del patrimonio naturalistico della nostra provincia. In particolare sul progetto Pizzone II e sulla presenza di due Parchi nazionali con ben 21 Comuni perimetrati che rilanci il Progetto Mainarde e la valorizzazione sul versante turistico-naturalistico ed ecosostenibile di queste aree interne.

A settembre si sta pensando al ritorno delle Feste dell’Unità, iniziative di confronto politico con i cittadini e gli elettori del nostro partito per rilanciare una nuova proposta politica.

“Il Partito Democratico dovrà essere il partito che deve indicare la linea ai nostri rappresentanti nelle istituzioni e non il partito degli eletti”.

Un programma ambizioso che riporti il PD ad essere asse portante della coalizione del Centro sinistra che si candida ad essere l’unica alternativa credibile al governo della regione e dell’intero paese.

Federazione PD Isernia