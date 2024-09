La Polizia di Stato individua l’autore delle scritte sui muri nel centro storico di Isernia

E’ stato identificato il presunto responsabile delle scritte apparse sull

facciata della Cattedrale e su diversi palazzi del centro storico di Isernia.

La Polizia di Stato ha risolto, nel giro di poche ore, quello che appariva ai

più come un vero e proprio mistero.

La mattina del 26 agosto, infatti, i residenti della zona, vedendo le scritte

sui muri, avevano provato indignazione, ma nello stesso tempo, non

comprendendone l’origine né la motivazione, si erano allarmati per quegli

atti di vandalismo.

I poliziotti della DIGOS hanno subito attivato tutte le piste info-

investigative e, in poco tempo, anche grazie ai sistemi di

videosorveglianza, sono riusciti ad individuare ed identificare l’autore,

persona in cura al Centro di Salute Mentale del capoluogo pentro, che è

stato segnalato alla locale Procura della Repubblica presso il Tribunale.

Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari durante il

quale la persona segnalata potrà far valere le proprie argomentazioni

difensive ai sensi di quanto previsto dal C.P.P.