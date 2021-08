Isernia/ Pubblicato Avviso riguardante la concessione di contributi per attività educative e ricreative svolte nei centri estivi

Il sindaco Giacomo d’Apollonio e l’assessore al welfare Pietro Paolo Di Perna informano che, così come preannunciato nei giorni scorsi, sul sito web del Comune di Isernia è stato pubblicato l’Avviso riguardante la concessione di contributi per attività educative e ricreative svolte nei centri estivi.Un apposito decreto del Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia ha ripartito le risorse per attuare e finanziare tale intervento, e a Isernia sono stati assegnati 85.518,41 euro.

L’Avviso è rivolto ai rappresentanti dei minori che abbiano frequentato o stiano frequentando i menzionati centri, funzionali al benessere di bambini e ragazzi che non abbiano compiuto i 18 anni di età.«Si tratta – ha spiegato l’assessore Di Perna – di contributi da erogare a titolo di ristoro, totale o parziale, delle spese affrontate per le rette di frequenza relative al periodo che va dal 1° giugno al 15 settembre del corrente anno.

In tal modo – ha continuato Di Perna -, verranno sostenute iniziative volte a fornire un aiuto economico alle famiglie che hanno inteso accedere ai servizi di cui trattasi».«Per ciascun minore, – ha aggiunto il sindaco d’Apollonio – il contributo massimo erogabile è di 400 euro. Gli interessati dovranno produrre domanda entro le ore 12 del 30 settembre, secondo le modalità previste dal bando e utilizzando il modulo appositamente predisposto. A costoro consiglio l’attenta lettura dell’Avviso, che è consultabile sul sito web del nostro Comune».