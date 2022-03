Isernia, grande successo per il concerto di Claudio Baglioni

Non solo un ritorno al passato e forti emozioni, ma un rapporto quasi confidenziale tra artista e pubblico alla tappa di Isernia del tour ‘Dodici Note Solo’ di Claudio Baglioni.

Il cantautore ha dato il meglio di sé all’Auditorium ‘Unità d’Italia’, davanti a 700 persone che da novembre avevano acquistato il biglietto.

Fan provenienti anche dalle regioni limitrofe. Sul palco tre diversi pianoforti: uno per il presente, uno per il passato e uno per il futuro.

Tre ore di musica e parole e un tuffo nel cuore per il ‘fortunato’ pubblico presente.