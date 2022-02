Terminus Formazione/ 24 CFU aperte le iscrizioni

Con l’approvazione del nuovo decreto attuativo D. lgs 377, emesso Venerdì 7 Aprile 2017, che riforma le modalità di reclutamento dei docenti di ogni ordine e grado, tutti i laureati potranno accedere ai concorsi inserendo nel proprio piano di studi 24 CFU (Crediti Formativi Universitari) nei settori formativi antropologici, psicologici, pedagogici e nelle metodologie didattiche.



Grazie a diverse collaborazioni, l’ente Terminus offre l’opportunità di conseguire i CFU necessari ad un costo estremamente contenuto con una modalità di studio innovativa che consente di gestire l’acquisizione delle nuove competenze, in totale autonomia, attraverso corsi strutturati da docenti qualificati, fruibili su una Piattaforma e-learning disponibile 24H al giorno.



Il Corso 24 CFU per l’insegnamento si propone di fornire i crediti necessari per diventare insegnante in previsione del prossimo Concorso Docenti 2022.

Sessione d’esami:

Sono previste sessioni durante tutto il corso dell’anno in linea con il calendario accademico. Ulteriori sessioni straordinarie potranno essere attivate ad insindacabile giudizio dei competenti organi gestionali.

Esame finale:

Il conseguimento del 24 CFU per l’insegnamento e dei relativi crediti universitari prevede lo svolgimento di un test di 30 domande a risposta multipla per ogni insegnamento.

Durata:

Il percorso formativo è erogato in piattaforma per un totale di 12 mesi con decorrenza dalla data di immatricolazione.

Al termine di tale periodo qualora non siano stati effettuati gli esami previsti dal percorso formativo, si ritiene il candidato rinunciatario.

Per maggiori informazioni sulle modalità di iscrizione si prega di inviare una mail a [email protected] oppure contattare le segreterie:

Campobasso 0874/418684 Via Duca d’Aosta 3/a

Termoli 0875/85240 Via Asia 3/v