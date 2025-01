Isernia/Fermati 4 cittadini romeni per furto aggravato presso un supermercato – fogli di via del Questore

Gli agenti della Squadra Volanti della Questura di Isernia ha deferito in stato di

libertà 4 cittadini romeni presunti responsabili, in concorso, di furto aggravato ai

danni di un esercizio commerciale del Capoluogo pentro. Le pattuglie, che

quotidianamente sono impegnate in attività volte al contrasto dei reati, sono

prontamente intervenute in Corso Risorgimento dopo la segnalazione, pervenuta sul

numero di emergenza 113, di furto all’interno di un supermercato. I presunti autori,

dopo aver trafugato alimenti e prodotti per la cura della persona per un valore

complessivo di circa 500€ celandoli in degli zaini personali, si sono allontanati a

bordo di un’autovettura, di cui veniva segnalata un parziale di targa. Poco dopo, i

soggetti sono stati bloccati ed accompagnati presso gli uffici della Questura.

L’autovettura utilizzata è risultata sprovvista della obbligatoria copertura assicurativa

e sottoposta a fermo fiscale, ed il conducente privo della patente di guida poiché mai

conseguita.

L’intera refurtiva recuperata è stata restituita al responsabile del supermercato.

Le persone, 3 donne ed un uomo, già noti alle forze dell’ordine e con molteplici

precedenti per reati contro il patrimonio, sono stati deferiti in stato di libertà per furto

aggravato in concorso.

Il Questore della Provincia ha emesso a carico dei predetti, provenienti da un campo

rom del napoletano, il provvedimento di divieto di ritorno in questo Comune per la

durata di anni 3.

Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e l’indagato potrà

far valere le proprie ragioni difensive innanzi all’Autorità Giudiziaria ai sensi

delle vigenti norme del Codice di Procedura Penale.

