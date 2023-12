Un 84enne, ex direttore di banca di Isernia, questa mattina, è precipitato dal sesto piano di un palazzo nel centro della città.

Sul posto gli operatori sanitari del 118, che ne hanno constatato il decesso, agenti della Polizia per le indagini e la rimozione della salma dopo gli accertamenti di rito. E’ stata aperta una inchiesta per capire le cause dell’incidente.

La salma, completate le formalità del caso, è stata restituita ai familiari per la celebrazione del rito funebre.