Isernia/Consiglio comunale su Sanità, Della Porta e Lancellotta assenti per impegni

I parlamentari di Fratelli d’Italia, il Senatore Costanzo Della Porta e l’Onorevole Elisabetta Lancellotta, riguardo all’assenza dal Consiglio Comunale di Isernia, in Adunanza Aperta, con argomento sanità, convocato dal Presidente del Consiglio Comunale del capoluogo pentro, Nicolino Paolino, per il pomeriggio di martedì 22 novembre 2022, precisano come, prima della convocazione, gli stessi parlamentari abbiano fatto presente la coincidenza di quella data con alcuni improrogabili impegni parlamentari.

Nello specifico, a Palazzo Madama era convocata la 10^ seduta del Senato.

A Montecitorio, invece, era convocata la 12^ Commissione Permanente della Camera dei Deputati ‘Affari Sociali’ (sanità, tutela della famiglia, dell’infanzia e degli anziani, attività socialmente utili svolte da soggetti privati non a fini di lucro, problemi socio-sanitari), di cui l’Onorevole Elisabetta Lancellotta è componente.

Situazione, peraltro, chiarita dal sindaco di Isernia, Piero Castrataro, nel corso del Consiglio Comunale.

Nel corso dell’interlocuzione telefonica, era stato chiesto al Presidente del Consiglio Comunale, Nicolino Paolino, la possibilità di convocare l’assise civica nel pomeriggio di venerdì 25 novembre, in modo da poter essere presenti, anche per spiegare alla cittadinanza del capoluogo pentro le prossime iniziative che saranno assunte per risolvere l’emergenza sanitaria in atto.