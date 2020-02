Incendio presso azienda del nucleo industriale di Montaquila (IS), intervento dei Vigili del fuoco

Nel primo pomeriggio di giovadì 13 febbraio, un incendio si è sviluppato nei

pressi di una industria nel comune di Montaquila (IS), è stata interessata

solo marginalmente con l’incendio di tubazioni in plastica depositate in

prossimità della recinzione esterna.

Il denso fumo nero, tipico dell’incendio della plastica, ha destato

preoccupazione nella popolazione, con numerose chiamate ai Vigili del Fuoco

di Isernia.

Inviate dalla Sala Operativa VF tre squadre che dopo pochi minuti hanno

estinto le fiamme.

Sul posto presente anche personale dell’Arma dei Carabinieri per gli

accertamenti di rito.