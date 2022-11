Il panettone di Gerri Pasticceria al Primo Posto del Concorso Nazionale “Cesarin”

Ancora un nuovo traguardo tagliato per il maestro pasticciere Gerri Labbate di Agnone. Il

suo panettone ha conquistato la giuria internazionale del concorso di Cesarin “Mister

Alberto Awards 2022”. Nella categoria “panettone innovativo”, il nuovissimo lievitato al

pompelmo e alla mela zitella di Gerri ha guadagnato il primo posto raggiungendo il vertice

della classifica. Un risultato che ha permesso alla pasticceria agnonese di ottenere grande

visibilità in una vetrina di carattere nazionale. La finale del concorso si è svolta a Milano,

nella sede dell’IRCA. 10 i finalisti selezionati tra una schiera di oltre 100 pasticceri da ogni

parte d’Italia.

“Il premio – ha detto il maestro Gerri Labbate – gratifica il nostro lavoro svolto tra le

montagne dell’Alto Molise, a contatto con l’essenza autentica e genuina dei prodotti del

territorio. La dolcezza della mela zitella ha saputo ben sposarsi con il gusto esplosivo del

pompelmo di Cesarin, creando un connubio di sapori innovativo e delizioso. La valutazione

di una giuria di esperti così importante – ha aggiunto il pasticciere – ci rende ancora più

orgogliosi e propositivi. Ci prepariamo a vivere una stagione delle feste di grandi emozioni,

all’insegna della dolcezza”.

I panettoni di Gerri Pasticceria sono disponibili ad Agnone (IS) e nei temporary shop di

Isernia e Campobasso. Inoltre, sono acquistabili anche online al link

gerripasticceria.it/negozio.