Polizia Postale, in occasione della giornata contro la violenza sulle donne organizza incontro confronto sul tema del revenge porn e sexting

Anche la Polizia Postale, in occasione della Giornata nazionale contro la violenza sulle donne, ha organizzato workshop sul tema della violenza online nelle scuole primarie e secondarie sul territorio nazionale.

Gli Operatori della Polizia Postale, nei prossimi giorni, incontreranno bambini, adolescenti e

ragazzi per aiutarli ad affrontare insieme i temi della educazione digitale e della sicurezza sul web.

Al centro del dibattito con gli specialisti della Polizia Postale, il dialogo intergenerazionale sui temi del digitale, per sviluppare le competenze fondamentali per vivere online e in rete con

consapevolezza, nel rispetto degli uni con gli altri, senza correre il rischio di essere autori o vittime di revenge porn, sexting e di tutte le varie forme di prevaricazione connesse ad un uso distorto delle tecnologie.



L’obiettivo delle attività è sensibilizzare gli studenti sempre più precoci nell’utilizzo dei device,

esposti sulla rete internet e vittime di revenge porn a sfruttare le potenzialità comunicative del web e delle community online, senza correre rischi connessi a comportamenti scorretti o pericolosi per sé e per gli altri.



La formazione sui temi della sicurezza e dell’uso responsabile della rete è un impegno quotidiano della Polizia di Stato e la collaborazione con il Ministero dell’Istruzione è assolutamente determinante.



La Polizia Postale e delle Comunicazioni, lo scorso anno ha trattato 203 casi di stalking perpetrato anche attraverso l’uso della rete, contro i 151 dell’anno 2020, con un incremento pari al 34%. Per quanto concerne il reato di molestie perpetrato attraverso l’uso della rete, su 430 casi trattati dal 1 gennaio 2020 al 30 settembre 2022, che hanno portato ad indagare 40 persone di cui 3 tratte in arresto, il 66% delle vittime sono state donne (259 adulte e 25 minorenni). Il Revenge Porn lo scorso anno ha fatto registrare 265 casi contro i 126 dell’anno 2020, con un incremento pari al 110%.



Nei primi nove mesi di quest’anno i casi trattai sono già 137 che hanno portato ad indagare 52

persone. Il 77% delle vittime sono state donne (125 adulte e 12 minorenni).

La Sextortion pur essendo un fenomeno che vede come vittime prevalentemente gli uomini,

dall’analisi dei dati dello scorso anno si è riscontrato un trend in aumento per quanto concerne le donne che sono passate da 151 casi del 2020 a 194 del 2021 con un incremento pari al 28%.



Nei primi nove mesi del 2022 le vittime sono 1128 di cui 194 sono state donne.

Sulla Rete Internet la violenza sulle donne non ferisce il fisico ma lede la sfera più intima della

persona, offendendo e umiliando la vittima a tal punto che la vergogna può condurla al suicidio.

Sono molte le donne che denunciano la diffusione non autorizzata di video e foto che le ritraggono in momenti intimi su chat, siti online, social network.



Il fenomeno del “revenge porn”, colpisce soprattutto giovani ragazze: a volte, a loro insaputa,

vengono fotografate o riprese in atteggiamenti sessualmente espliciti dai partner; altre volte,

cedono alle richieste dei partner e acconsentono a farsi ritrarre o a condividere immagini intime.



Spesso sono gli ex che, finita la relazione, diffondono le immagini per vendicarsi.

Iniziative come la Giornata contro la violenza sulle donne, dichiara il Dirigente Centro Operativo

Sicurezza Cibernetica della Polizia Postale Campania, Basilicata e Molise dedicata a studenti

e insegnanti, sono di grande importanza perché hanno lo scopo di sensibilizzare l’opinione

pubblica su una delle più devastanti violazioni dei diritti umani: la violenza di genere in tutte le sue forme, partendo da quella fisica che lascia segni tangibili sino ad arrivare a quella più subdola, la violenza psicologica.



La Polizia Postale e delle Comunicazioni consiglia:

La prima difesa è sempre la prudenza. Non diffondere immagini e video personali tramite

profili social e messaggi;

Se sei vittima di revenge porn, contatta immediatamente la Polizia Postale per ricevere

supporto e chiedere informazioni;

Per limitare la diffusione sui social di foto che ti ritraggono in atteggiamenti intimi puoi

segnalare il reato al Garante per la protezione dei dati personali utilizzando il modulo

www.gpdp.it/revengeporn

Se ricevi foto e video sessualmente espliciti che ritraggono altre persone, non diventare

complice della loro diffusione, è reato!

Spesso un partner geloso asseconda la propria esigenza di controllo chiedendo di

condividere le password degli account. Quando si è certi di non avere nulla da nascondere e ci si fida incondizionatamente della persona della quale si è innamorati, si dà seguito a queste richieste pensando che, in fondo, non ci sia nulla di male. Purtroppo, nel momento in cui si condividono le password, si consegna la totalità delle proprie informazioni, conversazioni, interazioni, nonché immagini e video ad un’altra persona che in futuro potrebbe disporne in modo illecito (ad esempio, al termine di una relazione amorosa finita male);

Scambiare immagini intime con il proprio partner può essere divertente e trasgressivo.

Bisogna però sempre ricordare che una volta condivise, se ne perderà definitivamente il controllo: l’immagine potrà essere ricondivisa su vari gruppi di messaggistica istantanea, postata su social Network o pubblicata su siti web;

Se ci si accorge che su internet circolano immagini sessualmente esplicite riguardanti la

propria persona, è fondamentale chiedere aiuto e denunciare! Non bisogna vergognarsi e bisogna capire che chi ha sbagliato è chi ha condiviso l’immagine;

È necessario conservare tutto ciò che può essere utile alle Forze di Polizia per identificare

l’autore del fatto: si consiglia di non cancellare le chat in cui si viene minacciati o diffamati, le immagini e i video in cui si è ritratti in atteggiamenti intimi che vengono divulgati, l’ID del profilo con cui viene commesso il fatto e l’URL dei siti su cui i file multimediali vengono pubblicati;

Ogni storia è diversa dalle altre. Spesso su internet non si trovano tutte le risposte di cui si ha bisogno. Se si ha necessità di confrontarsi sulla situazione che si sta vivendo o richiedere maggiori informazioni, è possibile scrivere alla Polizia Postale e delle Comunicazioni sul sito www.commissariatodips.it o, in alternativa, recarsi personalmente presso qualunque ufficio di polizia per ricevere aiuto. Se si è in pericolo, contattare il numero unico di emergenza 112.

