“Il Movimento 5 Stelle aderisce alla manifestazione Molise Pride che si terrà il 13 luglio ad Isernia

La lotta e il contrasto all’omotransfobia sono un chiaro impegno del Movimento 5 Stelle, concretizzatosi in azioni specifiche sia a livello regionale, con il lavoro nella precedente legislatura per garantire la rappresentanza delle associazioni LGBT direttamente in Commissione Pari Opportunità della Regione Molise, sia a livello comunale dove il lavoro dell’amministrazione di Campobasso ha permesso di aprire un Centro Antidiscriminazione contro l’omotransfobia tramite il supporto dell’UNAR.

Essere al Pride per il Movimento 5 Stelle è un momento di conferma delle cose fatte, oltre che di supporto alla comunità LGBT+”.

Così in una nota Antonio Federico, Coordinatore Regionale Molise – Movimento 5 Stelle.