I day surgery tornano ad essere svolti presso l’Ospedale Caracciolo di Agnone

Il Sindaco di Agnone Daniele Saia comunica: “Un risultato che apre uno spiraglio di serenità sul futuro: gli interventi di day surgery torneranno ad essere svolti presso l’Ospedale San Francesco Caracciolo di Agnone.



A partire da gennaio, infatti, sarà possibile svolgere gli interventi chirurgici in un giorno

prestabilito a settimana. Tale possibilità rappresenta un importante passo in avanti per

tutti i cittadini che abitano ad Agnone e nei territori limitrofi. In ogni caso, la nostra

Amministrazione continuerà a lavorare costantemente affinché il diritto alla salute sia

pienamente riconosciuto in Alto Molise, con servizi ad hoc che diano maggiori sicurezze e

prontezza di risposta.



Colgo l’occasione per ringraziare il Commisario ad acta per la Sanità Donato Toma, il

Direttore Generale Asrem Oreste Florenzano e l’Asrem tutta per il raggiungimento di

quest’obiettivo di cui stavamo discutendo ormai da alcuni mesi.”