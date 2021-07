Garante regionale dei Diritti incontra Prefetto di Isernia Faramondi: confronto proficuo su temi lotta alla droga e immigrazione

La Garante regionale dei Diritti della Persona, Leontina Lanciano, ha incontrato il nuovo Prefetto di Isernia Gabriella Faramondi.

Diverse le tematiche affrontate. “E’ stato un confronto cordiale e proficuo – spiega Leontina Lanciano – Abbiamo parlato di lotta alla droga, in particolare dell’Osservatorio di contrasto alle tossicodipendenze, di immigrazione e delle tante questioni presenti sul territorio provinciale.

“Per quanto riguarda l’Osservatorio, c’è la volontà di riattivare le iniziative già programmate prima della pandemia, non solo nel contrasto alla droga ma anche con riferimento alle dipendenze dal web dei ragazzi e dal gioco d’azzardo”.

Sarà un impegno in sinergia quello impostato da Prefettura di Isernia e Garante regionale dei Diritti della Persona. “Lavoreremo insieme con le istituzioni e associazioni locali – prosegue Leontina Lanciano – per fronteggiare la piaga delle dipendenze attraverso le politiche di prevenzione e di contrasto, e con iniziative per il recupero di tutte le persone in difficoltà” ha concluso.

L’incontro si è svolto negli Uffici della Prefettura di Isernia.