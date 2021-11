Paura e tensione , ma per fortuna nessuna conseguenza a persone. Un incendio ha interessato, ieri pomeriggio, un deposito agricolo a Fornelli (IS); provvidenziale l’intervento dei Vigili del Fuoco di Isernia che sono riusciti a domare in breve tempo le fiamme, contenendo i danni.

Salvo anche ‘impianto fotovoltaico; l’operazione delicata è stata la messa in sicurezza di alcune bombole di GPL.