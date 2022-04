Fornelli/ Bambino scomparso nel bosco, ritrovato rintracciando il segnale del cellulare

Anche questa volta per fortuna le ricerche hanno dato l’esito sperato e si può raccontare il lieto fine. Ieri sera, a Fornelli, un bambino di nove anni, che era andato con lo zio in cerca di asparagi, in località La Montagnola era misteriosamente sparito.

Lo zio lo ha cercato disperatamente senza trovarlo e al cellulare il bambino risultava irraggiungibile.

Allertati i soccorsi, sul posto sono giunti i Carabinieri , il Soccorso Alpino e i Vigili del Fuoco. Individuato il segnale dei cellulare, il bambino è stato ritrovato nella serata stessa. Era in perfetta salute in località Valloni di Cerro dove era arrivato da solo, cercando il modo di tornare a casa.

foto di repertorio