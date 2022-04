Parco del Matese nel futuro del Molise, approvata mozione PD al Comune di Campobasso

Esprimiamo soddisfazione per l’approvazione della mozione dai noi presentata in Consiglio Comunale a Campobasso sul Parco del Matese.



Con la Legge n. 205 del 2017, grazie all’emendamento Caleo/Ruta -presentato in Senato e che ha raccolto le tante risalenti battaglie ed istanze di associazioni, comitati, sindacati, enti locali, cittadini- è stato istituito il Parco Nazionale del Matese. Si è aperta, così, una concreta e reale opportunità di crescita per la nostra terra, opportunità che, finora, è stata colpevolmente ignorata.

Il Consiglio Comunale di Campobasso -dal quale si è levato il nostro grazie alle realtà associative e civiche che hanno tenacemente lottato, dando vita, di recente, alla Consulta del Matese-, ha condiviso con noi l’idea che, invece, non si possono perdere le straordinarie opportunità legate alla effettiva nascita del Parco: non solo quelle di tutela ambientale e paesaggistica, ma anche di promozione turistica e di un sano ed auspicabile (nel lungo periodo) sviluppo occupazionale, conforme alla vocazione del nostro territorio.

Non è, dunque, accettabile che si tardi ulteriormente nel percorso di effettiva realizzazione del Parco e che si perdano importanti occasioni di finanziamento (pnrr compreso) e le risorse necessarie per renderlo davvero volano di sviluppo per l’intera regione. Da Palazzo San Giorgio parte unanimemente la sveglia per chi, a livello regionale, deve portare a compimento un percorso rimasto inspiegabilmente ed insopportabilmente monco.

Alessandra SalvatoreBibiana ChierchiaAntonio BattistaGiose Trivisonno